Visiter le Financial District de Manhattan, à New-York City

Le Financial District situé au sud de l’île de Manhattan, à New-York City, est connu pour beaucoup comme étant le régulateur économique et financier de la planète (et par les autres comme en étant le principal dérégulateur) avec son centre névralgique historique : Wall Street. Mais le Financial District, ce n’est pas QUE ça, loin de là. En voici un aperçu !

Le Financial District du sud vers le Nord

Du sud vers le nord si vous allez en ligne droite il vous faudrait 10 minutes pour traverser le quartier (mais vous n’irez pas en ligne droite !!). Voici l’itinéraire en photos !

Liberty Island et Ellis Island

Les îles ne sont pas dans le Financial District, mais c’est de là qu’on part pour y aller en ferry.

Liberty Cruise vers la Statue de la Liberté à New-York Visiter Ellis Island, près de la Statue de la Liberté à New-York

Battery Park

Il s’agit d’un très beau parc à l’extrémité sud de l’île de Manhattan. C’est ici que fut créée par les Hollandais la première colonie, sous le nom de New Amsterdam. Le parc est aujourd’hui encadré par deux ports : l’un pour les ferry-boats (gratuits) vers Staten Island. L’autre avec les ferry-boats qui vont vers la Statue de la Liberté et Ellis Island (musée de l’immigration).

Les billets pour la Statue de la Liberté sont en vente au Fort Clinton, qui contient lui aussi un musée (gratuit) de l’immigration (mais vous devriez vraiment prendre vos billets sur internet à l’avance).

Battery Park, Manhattan, New-York City Battery Park, Manhattan, New-York City Battery Park, Manhattan, New-York City Fort Clinton à Battery Park, Manhattan, New-York City Battery Park, Manhattan, New-York City Quiétude en trio à Battery Park, New-York City Battery Park, Manhattan, New-York City Battery Park, Manhattan, New-York City Battery Park, Manhattan, New-York City Fort Clinton à Battery Park, Manhattan, New-York City Battery Park, Manhattan, New-York City

National Museum of the American Indian

Le musée des indiens d’Amérique est juste au nord de Battery Park

1 Bowling Green, New York, NY 10004

www.americanindian.si.edu

Bowling Green

C’est le nom du jardin public où se trouve le musée des Indiens, mais aussi le fameux “Taureau chargeant” de Wall Street”.

Le “Taureau chargeant”, symbole du capitalisme, est l’œuvre (et le cadeau) de l’artiste Arturo Di Modica à la ville de New-York, livré pour Noël 1989.

Si vous ne connaissiez pas le directeur du Courrier des Amériques… voilà, les présentations sont faites !

Stone Street

Cette rue qui doit son nom à ses pavés est une réminiscence très agréable du vieux New-York. Malheureusement la moitié a été détruite en 1980, mais ce qui reste est un joli alignement de cafés et restaurants très appréciés des New-Yorkais.

Pearl Street

Juste à côté de Stone Street, Pearl est aussi assez agréable !

Wall Street

Nous avons consacré une page entière à ce centre mondial de la finance.

Voir notre page sur Wall Street

Trinity Church

Cette jolie église est entre autre connue pour être le lieu (son cimetière en tout cas) où est enterré le “père fondateur des Etats-Unis”, Alexander Hamilton.

Trinity Church de Wall Street Cimetière de la Trinity Church de Wall Street. Cimetière de la Trinity Church de Wall Street. Trinity Church de Wall Street Trinity Church de Wall Street Tombe d’Alexander Hamilton à la Trinity Church de Wall Street

World Trade Center

Le tragique et la flamboyance. Après les attentats du 11 septembre 2001 qui ont pulvérisé les tours jumelles (et les autres) du World Trade Center, à la fois un ensemble magnifique a été reconstruit et bien évidemment un musée-mémorial pour les milliers de victimes des tristement célèbres attaques aériennes. Le site est beau et intéressant à visiter.

Voir notre page sur le World Trade Center

Chapelle St Paul

Elle est restée dans toutes les mémoires en raison de ses grilles ou des milliers de New-Yorkais désespérés sont venus accrocher le portrait des personnes disparues le 11 septembre 2001.

Autres photos du Financial District de Manhattan :

Financial District de Manhattan Financial District de Manhattan Financial District de Manhattan Financial District de Manhattan Financial District de Manhattan Financial District de Manhattan

Carte de New-York City :

