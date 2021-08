Visiter la Public Library de New-York et son Bryant Park

Voici l’un des plus beaux endroits de New-York : la Public Library et son Bryant Park, qui sont sur la 5e avenue, pas très loin de Times Square.

Pourquoi visiter une librairie ? Comme précisé, parce que c’est l’un des plus beaux bâtiments de la ville, et que son parc est également délicieux ! Il s’agit du siège de la NYPL (New-York Public Library) qui en compte bien d’autres, mais celui-ci a été créé en 1911 afin de regrouper plusieurs plus petites librairies. L’entrée en est gardée par les deux lions “Courage” et “Patience”. L’entrée est gratuite, et on peut en faire le tour, sauf pour la grande salle de lecture : il faut prendre une visite guidée (qui est également gratuite) (mais les guides surveillent que vous ne dérangiez pas les lecteurs).

Avec plus de 50 millions de livres, il s’agit de la deuxième plus grande bibliothèque des Etats-Unis (après celle du Congrès). Des millions d’ouvrages sont stockés dans d’autres Etats (disponibles sur demande) mais il y en a des millions abrités en souterrain sous Bryant Park, qui sont acheminés à la NYPL par un petit train ou des systèmes de tubes pneumatiques !

Bryant Park

Si vous aimez lire, vous apprécierez la tranquillité (et le cadre) de Bryant Park, à l’arrière de la librairie. Créé en 1843, il tranche avec le vacarme de sa voisine, Times Square !

