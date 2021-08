Visiter Fifth Avenue, la Cinquième avenue de Manhattan, à New-York

Symbole de luxe, la Fifth Avenue de New-York traverse en fait la quasi-totalité de l’île de Manhattan, en longeant notamment le côté ouest de Central Park. On parle donc souvent de sa partie sur, entre Greenwich Village et Central Park. Plus on s’approche du parc, et plus les magasins sont luxueux. Il faut donc avoir une certaine forme physique pour tout faire dans la même journée, surtout si vous visitez monuments et magasins sur votre passage. Mais bon c’est faisable. On vous conseille toutefois de découper votre parcours !

Différentes étapes de la Fifth Ave, du sud vers le nord :

Washington Square

Il se visite surtout en même temps que le West Village de Greenwich Village.

Voir notre page sur Greenwich Village

Flatiron building

Un autre building symbol de l’extravagante architecture new-yorkaise (avec d’agréables terrasses de cafés tout autour).

Empire State building

L’un, si ce n’est LE principale symbole de la Grosse Pomme.

Voir notre page sur l’Empire State Building

New-York Public Library et Bryant Park

L’un des plus beaux bâtiments de New-York.

Voir notre page la New-York Public Library et Bryant Park

Le Rockefeller Center

Montez observer New-York depuis le “Top of the Rock”, ou assistez à une émission de NBC News (souvent en live en extérieur durant les matinées du weekend).

Voir notre page sur le Rockefeller Center

St Patrick Cathedral

La cathédrale catholique de Manhattan est vraiment d’une grande élégance.

Voir notre page sur la cathédrale St Patrick

Les magasins de luxe

La dernière partie avant Central Park est vraiment sidérante, autour de du Plaza Hotel.

Magasins de luxe sur la Cinquième venue de New-York. La Trump Tower de la Fifth Avenue est le cœur de l’empire Trump, là où il habite quand il est à New-York. Magasins de luxe sur la Fifth avenue de Manhattan. Magasins de luxe sur la Fifth avenue de Manhattan.

Photos du Plaza Hotel :

Le Plaza Hotel sur la Fifth venue de New-York Le Plaza Hotel sur la Fifth venue de New-York Le Plaza Hotel sur la Fifth venue de New-York Le Plaza Hotel sur la Fifth venue de New-York Visiter la Cinquième avenue à Manhattan, New-York Le Plaza Hotel sur la Fifth venue de New-York

Central Park et les Musées

Le MET et le Guggenheim (musées d’art) sont le long de la Cinquième, et le Musée d’histoire naturelle de l’autre côté de Central Park.

Voir notre Guide de Central Park

Voir notre page sur le MET

Voir notre page sur le musée d’histoire naturelle

Carte de New-York City :

PUBLICITE :