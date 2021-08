Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River à New-York

New-York s’est dotée en mai 2021 d’une île satellite artificielle, dénommée “Little Island”, sur l’Hudson River. On y accède par le “Meatpacking District”, dans le quartier de Chelsea à Manhattan. Elle fait partie des petites attractions pour les New-Yorkais, leurs promenades et joggings, mais comme elle est proche de l’ancienne ligne ferroviaire aérienne “High Line” transformée en parc, Little Island est aujourd’hui l’une des étapes pour les très nombreux touristes qui en empruntent l’itinéraire. D’autant que l’accès à l’île est gratuit. Le métro le plus proche est 14st/8av.

Alors que la jetée “Pier 55” avait été gravement détériorée par l’ouragan Sandy de 2012, la Ville de New-York lança l’idée d’y créer un parc. La société Heatherwick Studio proposa ce projet d’île, composée de plateformes reposant sur 132 pieds enfoncés dans l’Hudson River, et accessible par le quai. La plus haute des plateformes s’élève à 19 mètres de hauteur, ce qui est suffisant pour avoir une très belle vue sur la rivière et sur Manhattan (notamment le Financial District et son World Trade Center, mais aussi, au loin, la Statue de la Liberté.

Au départ, il s’agissait d’un “petit” projet à 35 millions de dollars, “avec quelques arbres”, puis l’idée ayant eu du succès, il a été décidé de l’agrandir pour une somme qui devait être comprise entre 130M$ et 160M$. Et la facture finale aura été de 360M$ !

Il faut compter une dizaine de minutes pour visiter l’île, sans compter les pauses pour les photos !

www.littleisland.org

Galerie photo de Little Island à New-York :

Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter depuis Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Vue sur Manhattan depuis Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Vue sur la Statue de la Liberté depuis Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York Visiter Little Island, une île artificielle sur l’Hudson River. Notre guide de voyage à New-York

Carte de New-York City :

PUBLICITE :