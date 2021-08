Visiter le quartier de DUMBO à Brooklyn (notre guide de New-York City)

DUMBO, c’est un acronyme pour “Down Under Manhattan Bridge Overpass”. C’est le quartier historique le plus visité de Brooklyn, situé entre le pont de Brooklyn et le pont de Manhattan et, donc, en dessous des ponts.

Sur quelques blocs, les anciennes usines de brique rouge se sont reconverties en temples du shopping, des galeries d’art et des restaurants sympathiques. Vous ne pouvez pas vous tromper, c’est au bord de la East River sur deux blocs.

“Must do” à DUMBO :

– Le coucher de soleil (et tombée de la nuit) sur le pont de Brooklyn.

– Le selfie sur Washington Street avec en arrière plan le cadre qui a servi pour l’affiche de “Once Upon A Time in America”.

– Le carrousel pour les enfants.

– Shopping à la Saint Ann’s Warehouse.

– Les plus beaux dîners en amoureux se passeront au River Café (après le coucher de soleil sur le pont).

– Pizza à Juliana’s (testez aussi les egg creams) ou à Grimaldi’s juste à côté.

Transports et conseils :

Il n’y a pas de métro directement à DUMBO (li faut marcher un peu) mais le quartier est en revanche relié par ferry boat (le prix d’un ticket de métro) au départ de Wall Street (en 4 minutes) ou de Williamsburg (15 minutes). DUMBO n’est pas grand, alors profitez-en pour visiter en plus les hauteurs de Brooklyn Heights. Par exemple vous pouvez arriver en métro à High Street, visiter le quartier, descendre à DUMBO et repartir en ferry.

