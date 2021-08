Visiter le Gallery District de Chelsea : le quartier des galeries d’art de New-York

Il y a plusieurs quartiers abritant des galeries d’art à New-York, par exemple la très chic 5th Avenue, ou bien des artistes plus “jeunes” à Williamsburg par exemple, et encore, de plus en plus intéressante, à TriBeCa. Mais la plus grande concentration de galeries d’art est dans l’ouest de Chelsea, avec des dizaines et des dizaines (peut-être une centaine) de galeries.

Le Gallery District est assez facile à situer, il est entre l’Hudson River et le parc “High Line” : entre la W. 18th St et la W. 29th St. C’est donc assez concentré, mais il y a beaucoup de galeries, et si vous pouvez tout visiter en une journée, vous pourrez en fait être lassés au bout d’un moment car…. il faut dire la réalité : la moitié des galeries vendent de l’art-comptant-pour-rien qui sera vendu à vil prix pour accrocher dans le hall d’accueil d’un gratte-ciel rempli de bureaux (pile en face des ascenseurs). A New-York, le marché de l’art est ainsi très différent de ce qu’on peut trouver dans une autre grande ville américaine (où il y a moins de halls de gratte-ciels à garnir !).

Tout n’est pas nul, loin de là, et les rues qui comptent la plus grande concentration de galeries sont assez intéressantes, comme la 26th ou la 25th, en élargissant par exemple ensuite vers le sud (24th, 23th…) si vous avez du temps. La plupart des galeries sont grandes et belles : agréables à visiter ; et vous êtes pouvez être certain que vous y trouverez quelques belles nouveautés.

Conseils pour la visite du Gallery District de New-York :

– Vous pouvez faire votre sélection avant d’y aller (sur internet), ou bien en regardant les vitrines… ça annonce souvent ce que vous allez pouvoir trouver à l’intérieur.

– La station de métro la plus proche est la 23rd St qui est à deux blocs du Gallery District.

– Beaucoup visitent le Gallery District en même temps que la promenade sur la High Line.

– Si vous vous intéressez à l’art contemporain, juste à côté vous avez le Whitney Museum of American Art

Galerie de photos :

Les photos ci-dessous ont toutes été prises en une demi-journée dans le District Gallery de Chelsea :

Expo Kaori Someya à la Sato Sakura Gallery Peinture de Chéri Samba dans une galerie de Chelsea (New-York) Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Expo Hugh Haiden à la Lisson Gallery de Chelsea (New-York) Sculptures sur bois de Matt Johnson à la 303 Gallery de Chelsea, à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York œuvre de Dario Escobar à la Nohra Haime Gallery de Chelsea (New-York) Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Sato Sakura Gallery Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Peinture de Chéri Samba dans une galerie de Chelsea (New-York) Sculptures sur bois de Matt Johnson à la 303 Gallery de Chelsea, à New-York A la galerie d’art Marlborough dans le quartier de Chelsea à New-York. Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Harper’s Gallery de Chelsea, à New-York Toile de Raymond Handler Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Galerie d’art dans le Gallery District de New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Expo Hugh Haiden à la Lisson Gallery de Chelsea (New-York) Expo Arcmanoro Niles à la galerie Lehmnn Maupin de Chelsea (New-York) Expo Kaori Someya à la Sato Sakura Gallery Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York A la galerie d’art Marlborough dans le quartier de Chelsea à New-York. Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Sculptures sur bois de Matt Johnson à la 303 Gallery de Chelsea, à New-York œuvre de Niki de Saint Phalle à la Nohra Haime Gallery de Chelsea (New-York) Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York A la galerie d’art Marlborough dans le quartier de Chelsea à New-York. œuvre de Niki de Saint Phalle à la Nohra Haime Gallery de Chelsea (New-York) Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Expo Kaori Someya à la Sato Sakura Gallery Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Sculptures sur bois de Matt Johnson à la 303 Gallery de Chelsea, à New-York Tags dans le Gallery District, le quartier des galeries d’art de New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Expo Hugh Haiden à la Lisson Gallery de Chelsea (New-York) Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York A la Tania Bonakdar Gallery de Chelsea, à New-York. Expo Hugh Haiden à la Lisson Gallery de Chelsea (New-York) Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York Vu dans le District Gallery, les galeries d’art de Chelsea à New-York

Carte de New-York City :

