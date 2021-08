Visiter Staten Island à New-York

Staten Island, l’un des 5 boroughs (quartiers) de New-York, est une île de 500 000 habitants juste en face du sud de Manhattan. Quatre ponts la relient aux autres boroughs : le pont Goethals, le Pont Bayonne, le Pont Verrazano (depuis Brooklyn) et le Pont Outerbridge Crossing. Mais le moyen le plus utilisé par les touristes pour y aller… c’est le bateau qui non seulement est gratuit, mais qui plus est offre un point de vue extraordinaire, non seulement sur Manhattan, mais aussi sur la Statue de la Liberté. Le trajet (8,5km) se fait en 25 minutes. Les ferries fonctionnent 24h/24 (ils transportent 65 000 passagers par jour). Ils partent toutes les 15-20 minutes pendant les heures de pointes, et toutes les demi-heures le reste du temps.

Comme les autres borough, elle fut d’abord peuplée par les indiens Algonquins,puis par les Néerlandais, avant d’être prise par les Anglais en 1667. Elle fait partie de New-York depuis 1898. La plupart de ses habitants sont d’origine italienne ou irlandaise.

Entre Staten Island et Manhattan, il y a aussi le rail, via le MTA Staten Island Railway, et le ferry entre Lower Manhattan et Saint-George Ferry Terminal : Calme et élégant, le Terminal Ferry à Saint-George est le lieu de rêve, pour les pêcheurs, puisqu’il propose des étangs foisonnants de poissons d’eau de mer. La promenade sur l’Hudson est fantastique, mais on peut également en profiter pour découvrir quelques petites choses sur l’île.

A STATEN ISLAND ON PEUT VOIR :

– Directement au terminal ferry : le monument aux victimes du 11 septembre en photo.

– Historic Richmond Town est un village recomposé qui retrace les différentes péiodes de la vie aux USA.

– Alice Austen House : Ancienne maison d’Alice Austen, l’une des premières photographes féminines les plus accomplies d’Amérique; www.aliceausten.org

– Les peintures murales dans le Borough Hall (l’hôtel-de-Ville de l’arrondissement) relatent l’histoire de Staten Island;

– Il y a 5 théâtres au CSI Center for the Arts & College of Staten Island, mais il y a aussi à Staten le très beau St George Theatre : www.stgeorgetheatre.com

– Conference House Park : Il s’agit du site de la conférence de paix de 1776 entre les Américains et les Britanniques, durant la Guerre d’Indépendance. www.nycgovparks.org/parks/conference-house-park

– Fort Wadsworth – Gateway National Recreation Area : un très vieux fort qui veilla sur Longtemps sur New-York.

– Garibaldi Meucci Museum : La maison d’Antonio Meucci,inventeur du téléphone.

– Le Jacques Marchais Museum of Tibetan Art – www.tibetanmuseum.org

– Snug Harbor Cultural Center et son Staten Island Botanical Garden : www.snug-harbor.org et aussi son New York Chinese Scholar’s Garden.

– Noble Maritime Collection : www.noblemaritime.org

– Staten Island Children’s Museum : www.statenislandkids.org, Staten Island Museum, Staten Island September 11 Memorial,

– Staten Island Zoo : www.statenislandzoo.org

En rose sur la carte : le terminal Ferry. En bleu, les endroits cités ci-dessus.

Carte de New-York City :

