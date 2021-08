Visiter la Statue de la Liberté à New-York

« La liberté éclairant le monde », plus connue sous le nom de « Statue de la Liberté », fut offerte par les Français par souscription publique en 1886 afin de célébrer le centenaire de la déclaration d’indépendance des USA, et afin de célébrer les liens étroits entre les deux pays. Elle fut réalisée par Bartholdi et Gustave Eiffel qui réalisa la charpente métallique. Elle est érigée à New-York sur l’île de Liberty Island, à l’embouchure de la rivière Hudson, et elle symbolisa aussi l’arrivée en Amérique pour les millions d’immigrants qui gagnaient le « nouveau monde » en paquebots.

Les Américains furent chargés de choisir le site et de financer le socle de la statue. Elle est coiffée de sept pointes, symbolisant les « Sept Continents » et évoquant les sept océans. Sa tablette représente le droit et la loi, et sa torche symbolise les Lumières.

Après sa construction, Lady Liberty fut démontée en 214 caisses et envoyée à Rouen où elle fut placée sur un bateau qui gagna la mer et, enfin, la baie de l’Hudson le 17 juin 1885.

L’histoire de la statue est racontée sur Liberty Island à l’intérieur d’un musée gratuit.

PREPARER SA VISITE

Il y a 50 moyens de visiter les environs : en jet ski, en kayak, en hélicoptère etc…. Il y un moyen gratuit de passer à côté : le ferry pour Staten Island est gratuit. Ceci dit, si vous voulez aller visiter Lady Liberty, le moyen le plus classique c’est de prendre le ferry “Liberty Cruise”, qui part plusieurs fois par heure depuis le sud de Manhattan, plus exactement du Fort Clinton, dans le Financial District (près de Wall Street entre autres).

La traversée coûte quelques petites dizaines de dollars, et en revanche la visite de la statue est gratuite. Néanmoins, il faut réserver les deux séparément, et vraiment mieux vaut le faire car, vous vous en doutez, la statue de la Liberté n’est pas l’endroit le moins visité du monde.

Il faut compter 15 minutes pour la traversée et plus d’une heure sur l’île surtout si vous visitez la statue.

Avant de repartir sur Manhattan, le ferry s’arrêtera à Ellis Island (voir notre page), et on vous conseille d’aller la visiter au moins quelques minutes. Il s’agit d’un musée de l’immigration, ce qui est incontournable pour comprendre New-York. Le Fort Clinton (là d’où partent les bateaux à Manhattan) contient aussi un petit musée gratuit. Profitez-en.

Le site internet du ferry : www.libertycruise.nyc

Le site internet de la statue : www.nps.gov/stli/index.htm

LA STATUE

Elle fait 46,5 mètres de haut et 93 mètres avec le socle.

Bartholdi, selon certaines sources, se serait inspiré du visage de sa propre mère. En tous cas, elle rappelle beaucoup les représentations du Colosse de Rhodes, statue antique considérée comme l’une des merveilles du monde, et est à l’image de Libertas, la déesse du panthéon romain.

En bas, des chaînes brisées symbolisent également la liberté.

Il est possible à environ trente personnes à la fois de pouvoir grimper les 354 marches conduisant à la couronne de Lady Liberty. La statue étant tournée vers la France, de la couronne il n’y a aucun point de vue vers Manhattan, contrairement à ce que beaucoup de touristes croient.

On trouve des répliques de la statue dans plusieurs pays : à Paris (elle fait 11,5 mètres, au Pont de Grenelle), l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Chine, ainsi que le Vietnam.

Célébrée par la propagande alliée pendant la Seconde Guerre Mondiale, mais aussi dans les peintures d’Andy Warhol, les pubs de Coca Cola, et des milliers de films dont un bon nombre de films catastrophes où elle est prequ’irrémédiablement détruite, Lady Liberty est et restera un grand symbole de l’Amérique.

