Visiter le Chelsea Market de Manhattan (Guide de New-York)

Bon on ne va pas faire de la pub à qui que ce soit (les commerces de New-York n’en ont pas forcément besoin), mais on va juste dire que Chelsea Market est une des plus belles galeries commerciales du monde. Elle a un côté vintage très travaillé, et on pourrait même dire “steam punk” avec ses vieux tuyaux métalliques qui ne transportent plus que du rêve. C’est parfois beau à couper le souffle. Certains magasins forcent sur les prix, mais d’autres sont “normaux” (pour New-York en tout cas).

Librairie, vêtements plusieurs “food courts”, un supermarché chinois magnifique etc… Le tout est très très très sympa : un incontournable à Chelsea.

Important à savoir : la High Line (l’ex-chemin de fer aérien transformé en parc) passe à l’intérieur de Chelsea Market. Donc autant dire que c’est incontournable.

www.chelseamarket.com

