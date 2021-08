Visiter le pont de Brooklyn à New-York

Reliant Manhattan à Brooklin depuis le 24 mai 1883, le Brooklin Bridge est l’un des plus vieux ponts suspendus du pays. La construction de ses 2 kilomètres nécessita 14 ans de travaux, 18 millions de dollars de l’époque, et la mort de 12 employés, dont l’architecte du pont.

Les fondations étaient creusées par les ouvriers à l’aide de caissons sous-marins. Mais les paliers de décompressions n’étant pas connus à l’époque, les caissons étaient imergés et relevés trop rapidement. En 1884, Phineas Taylor Barnum testa la solidité du pont et promenant 21 éléphants sur le tablier (et il fit ainsi une grande pub pour son cirque !). (tout en faisant de la publicité pour son célèbre cirque), en y faisant défiler les 21 éléphants de son cirque.

Aujourd’hui, la circulation sur le pont est sur deux niveaux : l’un pour les véhicules à moteur, et l’autre pour les piétons et cyclistes. Attention sur le pont aux livreurs à vélo qui circulent à toute vitesse sur leur piste.

Il est dommage de visiter le pont (et/ou celui de Manhattan qui est juste à côté) sans visiter DUMBO, le quartier de Brooklyn qui est sous ces deux ponts, et qui est magnifique, et pourquoi pas Brooklyn Heights, beau quartier juste à côté.

VUES DU PONT A 360° :

www.360cities.net/image/the-brooklyn-bridge

http://www.samrohn.com/360-panorama/top-of-the-brooklyn-bridge-new-york-city/

Galerie photo du pont de Brooklyn :

Carte de New-York City :

