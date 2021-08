Visiter Williamsburg, quartier de Brooklyn (notre guide de New-York City)

Le quartier de Williamsburg, dans le borough de Brooklyn à New-York, gagne d’année en année en bonne réputation. Ce sont ses hipsters et jeunes artistes qui en font un endroit à la joie de vivre assumée, et animée par de très nombreux commerçants, le tout dans un cadre unique et très New-Yorkais. C’est d’ailleurs si New-Yorkais que c’est ici que fût tourné le légendaire film “Once Upon A Time In America”. Il est sensé se dérouler à Manhattan mais c’est bien à Williamsburg, sur Bedford Street (près de la 8th venue South) que Sergio Leone avait posé la caméra qui suivait Robert De Niro.

En fait, le quartier de Williamsburg est géant, et on trouvera par exemple un grand nombre d’ateliers d’artistes assez loin du centre. Pour vous faciliter la tâche, on va donc surtout vous parler de ce centre, qui est agréable en lui-même, et déjà assez grand à visiter. En fait, Bedford Street est une belle avenue commerçante. Si vous venez en métro, visitez les trois blocs de chaque côté de la station du même nom (Bedford Street). De là, vous pouvez vous aventurer en direction de la East River et découvrir plein de petites boutiques.

A propos de la East River, il vous faut savoir que la compagnie NYC Ferry relie Wall Street (Pier 11), DUMBO (Brooklyn) et Williamsburg (Brooklyn), ce qui constitue la plus belle croisière du monde, pour 2,75$ (c’est le tarif en 2021, avec départ toutes les 20 minutes). C’est aussi un moyen de découvrir une des stars locales : le magnifique pont de Williamsburg avec ses croisillons de métal qui rappellent la Tour Eiffel. Les parcs le long de la rivière sont aussi vraiment délicieux. Les friperies, restaurants, bakeries etc… et bien évidemment les bars, forment un tout agréable. Le week-end il y a un marché aux puces (avec artistes) : www.artistsandfleas.com/williamsburg/

