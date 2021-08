Visiter Ellis Island, près de la Statue de la Liberté à New-York

La petite île d’Ellis Island (New-York) a abrité les services d’immigration Américains ente 1892 et 1954. Quatorze millions d’immigrants ont transité par ici, après être arrivés en Amérique sous les yeux de la Statue de la Liberté (qui est sur une île juste à côté). Ces personnes sont les ancêtres d’au moins 30% des Américains d’aujourd’hui, et c’est dire pourquoi cette île a une importance à leurs yeux.

Les navettes qui emmènent voir la Statue de la Liberté s’arrêtent ensuite à Ellis Island sur le trajet du retour. Vous pouvez descendre du bateau (la visite est gratuite), ou pas, y rester 20 minutes ou 4 heures, en fonction de l’intérêt que vous portez à l’endroit qui est assez vaste. Ellis Island est importante pour la compréhension du processus de peuplement des Etats-Unis (et de New-York) par les différentes communautés, et elle offre aux visiteurs de très belles collections de photos et d’objets pour comprendre le rêve qui a poussé les immigrants vers cette porte américaine, ayant souvent fait suite à des années d’enfer dans leur pays d’origine.

A voir aussi : sur les quais de Battery Park, le Fort Clinton (d’où partent les ferrys vers les îles) comporte aussi un musée gratuit de l’immigration.

Carte de New-York City :

