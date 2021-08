Visiter Brooklyn Heights (notre guide de New-York City)

Brooklyn Heights est un quartier qui domine à la fois DUMBO (quartier de Brooklyn sous les ponts de Manhattan et de Brooklyn) mais aussi toute la East River, et donc avec une vue magnifique sur Manhattan. Il s’agit d’un de ces vieux quartiers de Brooklyn absolument délicieux. En suivant tout ou partie de notre itinéraire (voir en bas de page), vous pourrez y sillonner les rues durant 20 minutes ou deux heures. Et si vous en voulez plus, vous pouvez louer un vélo de la Ville de New-York et ensuite vous rendre un peu plus au sud à Cobble Hill ou Carroll Gardens qui alignent de magnifiques Brown Stones, ces maisons marrons typiques de New-York.

Pour le tour “basique” de Brooklyn Heights, arrêtez-vous au métro High Street. Après la visite du quartier, rendez-vous à la “Brooklyn Heights Promenade” pour voir la vue sur Manhattan. De là vous pouvez rejoindre DUMBO. Et si vous ne voulez pas remonter la colline à pieds, alors vous pouvez regagner Manhattan par le ferry boat de Dumbo : ça vous coûtera le prix d’un ticket de métro (pour une croisière magnifique) (mais courte : quatre minutes).

Galerie photo de Brooklyn Heights

Statue de l'abolitionniste Henry Ward Beecher à côté de sa Plymouth Church à Brooklyn Heights, New-York
L'Empire State Building vu depuis le quartier de Brooklyn Heights à New-York
"La petite pomme" ça pourrait être le surnom du quartier !
Brooklyn Heights (Crédit photo : NYC & Company/Julienne Schaer)
Vue sur le pont de Brooklyn depuis le quartier de Brooklyn Heights à New-York

