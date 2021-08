Alors voici une visite qui n’est pas onéreuse : aller faire un tour (ou au moins jeter un œil) dans la gare de Grand Central Terminal : l’un des bâtiments les plus remarquables de New-York. La grande gare de New-York, de style “Beaux Arts”, a été terminée en 1913 (il y en eut d’autres au même endroit auparavant). Elle a accueilli les trains provenant d’un peu partout, jusqu’à ce que la “Penn Station” (Pennsylvania) prenne le relai. Mais Grand Central est toujours le point d’arrivée des trains venant des Etats limitrophes, ce qui en fait un symbole très important pour les New-Yorkais. Son immense salle centrale à un plafond à 38 mètres (!) de hauteur. Lors d’une rénovation dans les années 1990, l’entreprise de travaux enleva une couche de crasse sur le plafond et se rendit alors compte de ce que tout le monde avait oublié à New-York : le plafond était peint avec les constellations de l’univers, ses représentations et 2500 étoiles. C’est le peintre français Paul-César Helleu qui en avait été l’auteur, s’inspirant d’un manuscrit médiéval.

De multiples scènes de films y ont été tournées, la plus célèbre étant Cary Grant fuyant New-York en train de nuit dans le film de Hitchcock La Mort aux Trousses (1959).

La gare compte aujourd’hui un marché de produits frais, 35 restaurants bars à bière, dont le fameux Oyster Bar (bar à huitres).

Dans les environs : la tour de la famille Vanderbilt est juste à côté. Il y a aussi de beaux points de vue sur le Chrysler Building dans les rues adjacentes.

Visiter Grand Central Terminal à New-York Visiter Grand Central Terminal à New-York Visiter Grand Central Terminal à New-York Visiter Grand Central Terminal à New-York Visiter Grand Central Terminal à New-York Visiter Grand Central Terminal à New-York

Carte de New-York City :

PUBLICITE :