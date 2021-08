Visite de Vessel : une jolie structure sur les bords de l’Hudson River à New-York

Vessel (ce qui signifie “Navire” et pas “vaisselle” 😉 ) est une structure et une attraction pour les visiteurs érigée en 2019 dans le cadre du projet de réaménagement des chantiers de Hudson Yards à Manhattan (New York). Elaborée par le designer britannique Thomas Heatherwick, la structure “Vessel” est en forme d’alvéole d’abeille, haute de 16 étages et composée de 154 escaliers (2500 marches en tout) reliant 80 paliers que les visiteurs peuvent monter. Ces derniers ne sont bien entendu pas obligés de tester toutes les marches et paliers ! Un ascenseur permet d’ailleurs aux personnes atteintes de handicaps d’arriver au sommet sans effort.

Notre avis sur Vessel : quand on est à l’intérieur… c’est moins inutile et inesthétique qu’il n’y paraît. Les visiteurs peuvent y réaliser de belles photos et selfies avec les alvéoles encadrant et soulignant magnifiquement le décor habituel : Hudson River d’un côté ou gratte-ciels de l’autre. Et en plus c’est pas très cher à visiter.

Est-ce un incontournable de New-York ? Non, pas du tout. Mais ses bâtisseurs savaient que la High Line est très visitée. Alors, tant qu’à visiter l’une, vous pouvez visiter l’autre !

Une réservation, peut toutefois être nécessaire sur le site internet, car Vessel n’accueille pas plus de 1000 personnes en même temps.

The Vessel est l’une des caractéristiques des nouveaux Hudson Yards, qui comprennent aussi un beau gratte-ciel où trône une vertigineuse plateforme baptisée The Edge : www.edgenyc.com/fr

Vessel est donc désormais à considérer comme le point de départ de The High Line, l’ex-chemin de fer aérien transformé en parc qui offre une magnifique balade dans Chelsea. Elle débute de l’autre côté de la place.

www.hudsonyardsnewyork.com/discover/vessel/

Carte de New-York City :

